Bu araştırma çok konuşulacak... 15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur? Rutin kontroller mi yoksa? Diş beyazlatma ürünleri efsane mi gerçek mi? Türkiye'nin acilen bölgeye girmesi lazım! Yabancılar 'dost' ülkede peş peşe petrol ve gaz keşfetmeye başladı Resti çekti bile... Fenerbahçe'nin hayali Robert Lewandowski'ye dev talip çıktı! Sessiz kriz.. 'Korkmuyoruz, içimiz rahat' diyerek ABD, İsrail ve Rumlara resti çektiler: Arkamızda Türkiye var Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! 10 yıl sonra bir ilk! İki büyük partinin lideri görüştü: Çin ve Tayvan birleşmeli! ‘Haberim yok, yapmadım, görmedim’ Bozbey’in bilindik ifadesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'ten Dilan ve oğlu Ahmet'e ilişkin önemli açıklama: Ateş püskürdü! Sorunlar neden çözülemiyor?
İbrahim Tatlıses’ten Dilan ve oğlu Ahmet’e ilişkin önemli açıklama: Ateş püskürdü! Sorunlar neden çözülemiyor?

Hasta yatağında yatan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten gündeme bomba etkisi yapacak açıklamalar geldi.

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, küs olduğu çocuklarıyla barıştığı sanılmıştı. Ancak ortaya çıkan ses kayıtları bu söylentileri farklı bir boyuta taşıdı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a ateş püskürdü.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatlıses, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Sanatçının hastaneye sevk edildiği haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye gelerek usta ismi yalnız bırakmadı.

Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

Haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti. Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı. Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti. İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi. Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu. Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23