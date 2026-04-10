Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi
Türkiye'nin 3 aylık çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 34 milyon 806 bin 455 dolara ulaştı. Dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türk çayı, ocak-mart 124 ülkeye satıldı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, "Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarımızı çok daha yukarı taşımayı, katma değeri yüksek ürünlerle kilogram başına ihracat gelirini artırmayı hedefliyoruz" dedi.