Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi
AA Giriş Tarihi:

Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'nin 3 aylık çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 34 milyon 806 bin 455 dolara ulaştı. Dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türk çayı, ocak-mart 124 ülkeye satıldı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, "Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarımızı çok daha yukarı taşımayı, katma değeri yüksek ürünlerle kilogram başına ihracat gelirini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

DKİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-mart döneminde 124 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Ülkeden bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde 6 bin 266 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 34 milyon 806 bin 455 dolar kazanç sağlandı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 994 ton çay dış satımından 25 milyon 179 bin 408 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece ülkeden yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 25, değerde yüzde 38 arttı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'den ocak-mart döneminde Belçika'ya 12 milyon 657 bin 23 dolarlık, Birleşik Krallık'a 5 milyon 826 bin 890 dolarlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de 2 milyon 564 bin 537 dolarlık çay dış satımı yapıldı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Rize'den de yılın ilk 3 ayında Belçika başta olmak üzere 29 ülkeye 4 bin 171 ton çay ihraç edildi.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Ülke ihracatının değerde yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 16 milyon 617 bin 895 dolar kazanç sağladı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Ülke ihracatının değerde yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 16 milyon 617 bin 895 dolar kazanç sağladı.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Söz konusu artışın sevindirici olduğunu belirten Turgut, "Özellikle Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi pazarlarda güçlü bir performans sergiledik. Bunun yanı sıra toplam 124 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirmiş olmamız, pazar çeşitliliğimiz açısından son derece önemli bir gelişmedir." dedi.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Turgut, Rize'nin sektörde belirleyici rolü olduğunun altını çizerek, "Ülke çay ihracatının yaklaşık yüzde 48'i Rize'den gerçekleştirildi. Bu durum, bölgemizin üretim ve ihracattaki stratejik konumunu açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

Çay ihracatını artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Turgut, şu değerlendirmede bulundu:

Foto - Dünya, Türk çayını sevdi! 124 ülkeye ihraç edildi

"Önümüzdeki süreçte hedefimiz, mevcut pazarlardaki payımızı artırırken yeni pazarlara da açılmaktır. Özellikle Avrupa'da derinleşmenin yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında Türk çayının bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarımızı çok daha yukarı taşımayı, katma değeri yüksek ürünlerle kilogram başına ihracat gelirini artırmayı hedefliyoruz."

