Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var hakemi Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır

Eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Galatasaray Konyaspor maçı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar resmi Twitter hesabından, "İşte şimdi tam anlamıyla Galatasaray hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi, Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır." şeklinde yorumda bulundu.