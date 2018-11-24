Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var hakemi Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır
Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Galatasaray Konyaspor maçını yöneten hakem Hüseyin Göçek'i sert sözlerle eleştirdi.24 Kasım 2018 Cumartesi 03:23
Eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Galatasaray Konyaspor maçı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ahmet Çakar resmi Twitter hesabından, "İşte şimdi tam anlamıyla Galatasaray hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi, Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır." şeklinde yorumda bulundu.
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