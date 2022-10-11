  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...
Spor

Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...

Ahmet Çakar, bu sezon Fenerbahçe'nin 37. haftada NEF Stadı'ndaki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını ezeli rakibinin sahasında alacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 16:37:00 -
Ahmet Çakar şampiyonu ilan etti! Hem de o statta...

Ahmet Çakar, bu sezon Fenerbahçe'nin 37. haftada NEF Stadı'ndaki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını ezeli rakibinin sahasında alacağını söyledi.

Ahmet Çakar, Derin Futbol programında Fenerbahçe'nin, bu sezon Seyrantepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın ardından kaldıracağını iddia etti.

Çakar yaptığı yorumda, şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 2011-2012 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluğunu ilan ederek kupasını almıştı.

 

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat
Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat

Aktüel

Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat

Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi
Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi

Gıda

Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları
Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları

Kadın - Aile

Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları

Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...
Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...

Spor

Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...

Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı
Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı

Kadın - Aile

Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı

ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!
ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!

Dünya

ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23