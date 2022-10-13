Ahmet Çakar ne yapmaya çalışıyor? Bi dur hocam artık...

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, sivri yorumlarının yanı sıra yaptığı beklenmedik hareketlerle de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda stüdyodaki sineği yiyen Çakar, bu kez Sinan Engin'in gözlüklerini oldukça farklı bir stil ile temizledi. İşte o anlar...

Şu sıralar Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren sineği yakalayıp yemiş ve sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girmişti.

BU KEZ GÖZLÜK YALADI

Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçmişti ki Çakar paylaşılan bir video ile tekrar gündeme geldi. Programının moderatörü Ertem Şener, Sinan Engin ve arkadaşlarının yemek yedikleri restaurantta paylaşılan videoda Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.