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Ahmet Çakar: Erzurumspor maalesef Süper Lig seviyesinde bir takım değil

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray Erzurumspor maçını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 03:04
Ahmet Çakar: Erzurumspor maalesef Süper Lig seviyesinde bir takım değil

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray Erzurumspor maçını bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi.

Sakın başlığa bakmayın. Erzurumspor maalesef Süper Lig seviyesinde bir takım değil. Buna rağmen Galatasaray, zayıf rakibi karşısında çok kötü oynadı.

Attıkları gol dışında 'Ah! bu da kaçar mı' dedirtecek tek pozisyonları yok. Rodrigues, Galatasaray için büyük umut ama dün gece hem etkisizdi hem de disiplinsiz oynadı. Üstelik rakip defalarca ayağındaki topu çıkarken Galatasaray'a verdi. Buna rağmen Galatasaray hiç ışık vermedi. Eren'e sağdan soldan istediği ortalar gelemiyor.

Takım eski maçların aksine sıfıra rahat inemiyor. Tempo düşük... Bir de ilk yarının ortalarında Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle çıkmasıyla bütün hücum gücü kesintiye uğradı. İkinci yarı biraz daha Erzurumspor'u yaymaya çalıştılar. Kısmen başarılı oldular ama gol duran toptan geldi. Ömer'in kornerinde Maicon ön direkte iğne deliğinden geçirircesine kafayla golü yaptı. Galatasaray'ın kazandığına bakmayın. 1-0 normal sonuç. Sakın 'maç 3, 4, 5 olurdu' da demeyin.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dün Erzurumspor'un yerinde başka bir Anadolu takımı olsa sonuç farklı olurdu. Sadece kalecileri Sehic iyi. Gerisi sıradan oyuncular.
Top yapamıyor, topu tutamıyorlar.
Kontraya çabuk çıkamıyorlar. Allah bu sezon sonu Erzurum'un yardımcısı olsun.
Küme düşmeye en büyük aday ne yazık ki onlar. Ayrıca Galatasaray için tehlike sinyallerinin çaldığını söyleyebiliriz.

VAR'IN İHANETİ VARDI

Dün gece VAR ihaneti vardı. İlk yarının son dakikasında Rodrigues çekilip düşürülüyor. Karar penaltı olmalıydı.
Hakem görmedi. Peki VAR hakemi ne iş yapar? O pozisyonu farklı açılardan defalarca inceleme şansı varken niye hakem Ulusoy'a, "Git, videodan izle" talimatı vermediler? Eğer Ulusoy'a, "Git izle" deseydi Ulusoy tek bakışta penaltı düdüğünü çalacaktı. VAR hakemi Hüseyin Göçek'miş ama dün gece çok büyük bir yanlış yaptı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 03:04
  1. Ahmet Çakar
  2. Galatasaray
  3. Erzurumspor
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  5. Süper Lig

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