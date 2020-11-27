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Biyografi Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burak Dağlıoğlu
Biyografi

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burak Dağlıoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı açıklanırken Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini duyurdu. Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:45:00 - 2020-11-27 16:45:51
Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burak Dağlıoğlu

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştı. 

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur. IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.

Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı. Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.

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