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Spor Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması
Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik sorunlar nedeniyle Umut Meraş transferinden vazgeçtiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 00:13:00 -
Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

TRT SPOR'a konuşan Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

"Transferi şimdilik durdurduk" diyen Ağaoğlu, medyada çıkan isimlerin ise doğru olmadığını belirtti.

"Bir forvet transfer edebiliriz"

Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de ifade etti.

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