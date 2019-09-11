0553 313 94 23

Ahmet Ağaoğlu: "Tüm güzel gelişmelere rağmen hiç bir konuda acele etmemeliyiz"

Trabzonspor’un yayın organına eylül ayı için yazı yazan Başkan Ahmet Ağaoğlu, birçok güzel gelişme olduğunu ancak buna karşın hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğini belirtti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
Ahmet Ağaoğlu: "Tüm güzel gelişmelere rağmen hiç bir konuda acele etmemeliyiz"

Trabzonspor’un yayın organına eylül ayı için yazı yazan Başkan Ahmet Ağaoğlu, birçok güzel gelişme olduğunu ancak buna karşın hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğini belirtti.


Hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini vurguladı. Cemil Usta Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha merhaba derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aranın ardından ilk adımı attıklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın güçlü temsilcisi Sparta Prag’ı elemeyi başardıklarını belirterek, "Bir sonraki etap, Play-Off turunda ise rakibimiz Yunanistan’ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina’daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK Atina’yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa’da hem Süper Lig’de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak" ifadelerini kullandı.



"Futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor"


Trabzonspor’un, güçlü bir camia olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bugün güzel günlerden geçiyor ve geleceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu camiamızın büyüklüğüne; tarihimizden, ilke ve değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor’un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor" dedi.



"Hiç bir konuda acele etmemeliyiz"


"Tüm bu güzel gelişmelere rağmen bizler hiçbir konuda acele etmemeliyiz" diyen Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye’de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun Bordo-Mavili camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve ‘takımdaş’ bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Ayrıca bu ay okulları açılan tüm Yavru Fırtınalara güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öztürk’e TOBB’den yeni görev
    1. Öztürk’e TOBB’den yeni görev
    2. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    3. Başkan Özcan, 150 günlük faaliyet..
    4. TESK Başkanı Palandöken:..
    5. Onarılan halı saha sporcuların..
    6. MHP’den Hekimhan’a çıkarma
    7. Oğlu yemeği beğenmeyince kendini..
    8. Kuzey Korefüzeleri 'süper büyük'..
    9. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    10. Asya borsaları
    11. Kitapseverler Maltepe Kitap Fuarı’nda..
    12. Antalya’da turistlere kredi kartı..
    13. Çankaya’da 686 bin metrekarelik boş..
    14. Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 yaralı
    15. 12 Eylül’den 39 yıl sonra zulüm..
    16. Kapkaç zanlısı tutuklandı
    17. Sudan'da hükümetle silahlı hareketler..
    18. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    19. Kanserle mücadeleye raftingle dikkat..
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!