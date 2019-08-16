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Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor’un hedefi her zaman zirvedir"

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16 Ağustos 2019 Cuma 00:12
Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor’un hedefi her zaman zirvedir"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu, bordo-mavili kulübün yarıştığı her kulvarda hedefinin her zaman zirve olduğunu belirterek, Sporta Prag karşısında elde edilen galibiyetin lig öncesi büyük bir moral olduğunu söyledi


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Sparta Prag galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçtan önce taraftarlara galibiyetli bir başlangıç yapma düşüncesi içerisinde olduklarını belirten Ağaoğlu, "Rekor bir seyirci vardı. 1-1 ve 0-0’da tur atlayabilirdik ama galibiyetle ve son dakikalarda gelen galibiyet golüyle onları selamlamak, her türlü duygunun üzerinde. Onlar her şeyin çok iyisini hak ediyorlar. Sıcak yaz gününde maçın başlamasına 3 gün kala bütün biletleri tükettiler ve onun heyecanını yaşadılar. Oyunculara ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Avrupa’da ilk maçımızın galibiyetle sonuçlanması da çok önemliydi. Mutluyum. Biraz stresli oldu ama o stresi ve heyecanı yaşamazsanız bu işte biraz sıkıcı olur diye düşünüyorum. Lig öncesi bu galibiyet büyük bir moral oldu" diye konuştu.



"Bizim hedefimiz her kulvarda zirvedir"


Hazırlık maçlarıyla birlikte 18 maçtır yenilmeyen bir Trabzonspor’un olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Evet alıştık galibiyetlere ama devam ettirmek önemli. Savaşa savaşa gidiyoruz. Çok çalışmadan hiç bir maç kazanılmıyor. Gidebildiği yere kadar gidilecek ama bu yer final mi olur, çeyrek final mi? Bilemiyorum ama bana gönlünüzden ne geçiyor derseniz tabiki Avrupa’da final oynamak geçer. Kolay bir şey değil, bir taraftan lig yarışı bir taraftan Avrupa Ligi mücadelesi daha sonra Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. O konuda da bir endişemiz yok. 52 kişilik bir kadroya sahibiz. A takım ve rezerve takımımızla birlikte geniş bir kadroya sahibiz. İnşallah bütün kulvarlarda yarışı götürürüz. Trabzonspor 3 kulvarda da kulvarın zirvesi için mücadele edecek. Biraz şansa ihtiyacımız ve saha dışı faktörlerde etkilenmemeye ihtiyacımız var. Trabzonspor’un her zaman hedefi zirvedir" şeklinde konuştu.


Trabzonspor’un transferi ihtiyacı olduğu mevkilere yaptığını belirten Başkan Ağaoğlu, "Bütün kriterlerin uyduğu taktirde transfer yapıyoruz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yapmış olduğumuz transferlere dışarıdan bakan birisi olarak değerlendirdiğimde yüz üzerinde yüzde 75-80 veririm. Bu hassasiyeti de devam ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:12
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