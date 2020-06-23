Ahmet Ağaoğlu isyan etti: Yalancının Allah cezasını versin mi?

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; "İlçe Jandarma Karakolundan ekip rica ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğudan beri alkol kullanmayan birinden kaç promil alkol çıkacağını göreceğiz."

"Bunların başka hesabı var"

"Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfürler etmenin ne anlamı vardı. Ben de köyün delisiyim, kimse bize küfür etmedi, kimse sataşmadı, kimse bizi tahrik etmedi... Sonra saha içerisinden de özellikle bana küfredildi. Neyin hesabını yapıyorlar, neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır? Son saniyede golü yiyeceksiniz, sonra arkadan biri gelecek size ağza alınmayacak küfürler edecek. Bunların başka hesabı var."

"Yalancının allah cezasını versin mi?"

"Hüseyin hoca maç boyunca saha içindeydi. O yönetici neredeydi, yukarıda. Yalancının Allah cezasını versin mi? Hüseyin hoca ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar, belli ölçüde başarılı oldular."

"Bu, kul hakkına girer"

"İnsan iftira atarken bile biraz izanlı olur. Bu yaptığı bir kere kul hakkına girer. Ağabeyim dediği insanın galiz küfürler etmesi kul hakkına girer. Karşılığını görünce de çıkacaksın televizyona, 'Trabzonspor Başkanı alkollüydü falan..."

"Sahadaki isim de küfretti"

"Sahadaki vatandaştan, rahmetli anama bir küfür de oradan yedik."

"Bana Mevlüt Çavuşoğlu'nu gösterdi"

"Telefonda bana gösteriyor, 'Ağabeyime küfrediyorsun' diyor, ağabeyim dediği de bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ben de 'Ağabeyin benim hayatta saygı duyduğum nadir insanlardan biridir, sen kimsin?' dedim"

"Alanya'da beklemiyorduk"

"Her türlü gerginliği bekliyoruz, bu beklediğimiz bir şey. Son 6 haftada üzerimize farklı şekilde gelineceğini de düşünüyoruz ama burada beklemiyorduk."

"Kime yayın yapıyormuş?"

"Telefondan naklen yayın yapıyordu, sorun bakayım kime naklen yayın yapıyormuş?"

"Şampiyon olacağız!"

"Bugün oynadığımız rakibimiz 1 hafta önce de maç oynadı, bize karşı çok farklı bir futbol oynanıyor. Bu da doğaldır. Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın."

"Alın terine saygılı olmak lazım"

"Başınızı dik tutun, omuzlarınızı da dik tutun, kazanılacak 6 maç var, bu takım şampiyon olacak, sahadaki oyun ya da hakem sizi negatif etkilemesin, bu takım şampiyon olacak, kimsenin şüphesi olmasın dedim. Bu çocukların alın terine saygılı olmak lazım."