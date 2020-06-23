  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ahmet Ağaoğlu çılgına döndü! Sahaya dalıp vurmaya kalktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından çılgına döndü. Sahaya inen Ağaoğlu sinirlerine hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 01:48:00 - 2020-06-23 01:53:34
Ahmet Ağaoğlu çılgına döndü! Sahaya dalıp vurmaya kalktı

Kritik Alanya deplasmanında galibiyeti son saniyelerde yediği golle kaçıran Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, 90 dakikanın sona ermesiyle çılgına döndü.

İlk olarak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile şiddetli bir tartışma yaşayan Ağaoğlu, maç sonu sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

Ağaoğlu ve Trabzonsporlu yöneticilere küfür edildiği gelen haberler arasında.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı