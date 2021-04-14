Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

İran medyasına konuşan Abdulreza Daweri, danışmanı olduğu eski Mahmud Cumhurbaşkanı Ahmedinejad hakkında ilginç açıklamalarda bulundu, birtakım eleştiriler getirdi.

“Ahmedinejad kendisini Allah’ın elçisi, İmam Mehdi’nin yer yüzündeki özel yardımcısı olarak görüyor” diyen Daweri, eski Cumhurbaşkanı’nın kendisine göre bir projesi olduğunu ve İran’ın geleceğini Sovyetler Birliği’ninkine benzettiğini iddia etti.

"Üç olay yaşanırsa İran’ın yıkılacağından bahsediyor"

Abdulreza Daweri, “Ahmedinejad’ın özel toplantılarında üç olay yaşanırsa İran’ın yıkılacağından bahsediyor. Bahsettiği bu konulardan biri de İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ali Hamaney’in sağlık durumudur. Çünkü o, dini lider hayatını kaybederse İran İslam Cumhuriyeti iktidarı kendiliğinden yıkılır görüşünü savunuyor ve bunu dillendiriyor” dedi.

Daweri, “Ahmedinejad’a göre eğer ABD de İran’a askeri müdahalede bulunur ve altyapısını hedef alırsa bu da İslam Cumhuriyeti’nin yıkılışının başlangıcı olur” diye konuştu.

Mahmud Ahmedinejad’ın dışarıdan bir müdahale ile toplumsal bir kalkışmayı da beklediğini ileri süren Daweri, eski Cumhurbaşkanının böylesi bir durum için de “değişim yanlısı” olarak iktidara gelmeyi hedeflediğini iddia etti.

2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad, daha sonra Hamaney tarafından Devlet Uzlaştırma Konseyi’nde (DUK) (Şuray-ı Teşhis-i Maslahat-i Nizam-Rejimin Yararını Belirleme Konseyi) görevlendirildi.

Mahmud Ahmedinejad’a yakınlığı ile bilinen siyasi aktivist Abdulreza Daweri, Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde İran resmi ajansında başkan yardımcılığı da yaptı.