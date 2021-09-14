Ahmed Şah Mesud’un kabrini Taliban mı yok etti?

Ahmed Şah Mesud, Afganistan’da SSCB’ye karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden birisi. SSCB karşısında etkili bir savaş ortaya koyan Mesud karizmatik kişiliği ile de bölgede oldukça etkili olmuş güçlü bir liderdi.

İlerleyen zaman diliminde farklı ilişkilerle gündem olsa da mücadelesiyle anılması gereken bir insan. Taliban’ın ilerleyişine karşı duruş ise bir tek Ahmed Şah Mesud’un güçlü olduğu Pençşir’den geldi. Ahmed Şah Mesud’un babasının karizmasına sığınan oğlu Ahmed Mesud Fransa’ya giderek yardım dilendikten sonra rezil oldu. Ardından ise Ahmed Şah Mesud üzerinden bir Taliban eleştirisi başladı.

Bu noktada en temel eleştirilerden birisi ise Ahmed Şah Mesud’un mezarının Taliban tarafından yıkıldığı iddiasıydı. Bu söylem üzerinden “canavar Taliban” algısı güçlendirilmeye çalışıldı. Gerçekte yaşanan ise bundan farklıydı.

Pençşir’de Taliban ile Ahmed Mesud etrafında birleşen gruplarla yaşanan çatışmalarda Ahmed Şah Mesud’un mezarı sembolik değeri sebebiyle önemli hale geldi. Kısa süreli de olsa silahlı çatışmalar esnasında mezar zarar gördü.

Bu yaşananların ardından şehrin kontrolünü ele geçiren Taliban’ın yaptığı ilk işlerden birisi ise Ahmed Şah Mesud’un mezarını restore ettirmek oldu. Şimdi burada şu hususa dikkat çekmek isteriz. Taliban Buda heykeli örneği üzerinden sadece “heykeller yıkan” bir örgütmüş gibi lanse edilirken anıt mezarlara yaklaşımının nasıl olduğu da aşağı yukarı tahmin ediliyordur.

Hal böyleyken Taliban’ın kendisine karşı olan toplumsal-siyasal gruplara karşı gösterdiği bu inceliğin fark edilmesi gerekmektedir. Bir anıt mezarı restore ederek kendisinin paylaşmadığı bir hassasiyeti sırf başka kesimler için yapıyor olması yaşanan değişime örnek olarak gösterilebilir. Anıt mezarları falan savunuyor değiliz ancak Ahmed Şah Mesud ile hesaplaşmaya girmeyerek Taliban önemli bir fedakarlık gösteriyor buna dikkat çekmek istedik…

Kaynak: Haksöz Haber