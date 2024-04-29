Ahmak fil ABD, Orta Doğu’da güdülmeye devam ediyor

Washington'un dar görüşlü politikaları Tahran’ın bölgede at koşturmasına imkân sağladı.

Foreign Policy'de yayınlanan Lina Khatib’e ait "ABD'nin Nükleer Anlaşmaya Takılıp Kalması İran'ı Orta Doğu'da Serbest Bıraktı" başlıklı yazı, İran'ın nükleer anlaşmanın sağladığı avantajları bölgesel yayılmacılık için nasıl kullandığını ve ABD'nin bu duruma nasıl tepkisiz kaldığını irdeliyor. Yazı, İran'ın bölgedeki etkisini arttırmak için izlediği stratejileri ve ABD'nin nükleer anlaşmaya odaklanmasının bu stratejilere nasıl katkıda bulunduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor.

Yazı, temelde İran'ı kurnaz bir oyuncu, ABD'yi ise bu oyuncunun manipülasyonlarına açık bir "ahmak fil" olarak resmediyor. İran'ın, nükleer anlaşma sayesinde uluslararası baskıdan kurtulduğunu ve bu sayede bölgedeki vekil güçlerini destekleyerek, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki çatışmalara müdahale ederek ve balistik füze programını geliştirerek bölgesel nüfuzunu arttırdığı savunuluyor.

ABD'nin ise İran'ın bu hamlelerine karşı yetersiz kaldığı, nükleer anlaşmanın devamını sağlamaya odaklanarak İran'ın bölgesel yayılmacılığına göz yumduğu eleştirisi getiriliyor. Yazıyı sizler için çevirdik:

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ABD'nin Nükleer Anlaşmaya Takılıp Kalması İran'ı Orta Doğu'da Serbest Bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda çuvalladı. Washington, Tahran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı rolünü ele almak için kapsamlı bir strateji geliştirseydi, bir tarafta İran ve vekilleri, diğer tarafta İsrail ve müttefikleri arasında yayılan çatışma önlenebilirdi. Bugün Orta Doğu'da tırmanan çatışma -ki 13 Nisan'da İran tarafından İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırı gerçekleşti- en azından ABD'nin on yıldan uzun bir süredir İran'a yönelik tutarsız, öngörüsüz ve aşırı derecede bölümlere ayrılmış politikasının bir sonucudur.

Başkan Barack Obama'nın ilk yönetiminden bu yana Washington dikkatini neredeyse tamamen İran'ın nükleer programına odakladı ve bölgedeki müdahaleleri de dahil olmak üzere diğer faaliyetlerini görmezden geldi. Obama daha 2008'deki ilk dönem seçim kampanyası sırasında İran'la nükleer anlaşmayı Orta Doğu'daki en önemli önceliği haline getirme sözü vermiş ve göreve geldikten sonra da bunu uygulamaya çalışmıştı.

Sürecin başlarında Washington'un algısı ile Tahran'da olanlar arasında açık bir dengesizlik vardı. Washington, İran'ı nükleer dosya konusunda sınırlamalara tabi tutarak bölgedeki istikrarsızlaştırıcı potansiyelini azaltacağını düşündü ve bu varsayım 2013'te İran'la ilk nükleer anlaşmanın imzalanmasını motive etti. Ancak İran anlaşmayı siyasi bir zafer olarak kutladı ve yoluna devam etti. Buna rağmen Obama yönetimi daha geniş kapsamlı bir nükleer anlaşma arayışını sürdürdü ve 2015 yılında Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) imzalanmasını sağladı.

Obama yönetimi anlaşmaları müzakere ederken, İran'da Washington'da herhangi bir yeniden düşünmeye yol açmayan iki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan ilki, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a ikinci bir dönem kazandıran manipüle edilmiş 2009 seçimlerine karşı ülke çapında bir protesto dalgası olan Yeşil Hareket'ti. İranlı yetkililer bu hareketi katıksız bir şiddetle bastırdı. 2011 yılında Arap Baharı'nın bir parçası olarak Suriye'de de halk protestoları patlak verdi. İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın protestoları bastırmasına yardım etmek üzere danışmanlarını görevlendirmekte gecikmedi ve barışçıl bir ayaklanmayı bugün de devam eden uzun ve kanlı bir savaşa dönüştürdü.

Bu süre zarfında İran balistik füze programını da geliştiriyordu. Ancak bu gelişmelerin hiçbiri Washington'un odağını nükleer anlaşmanın hedefinden uzaklaştırmadı. Bir kez daha, ABD ve İran'ın algıları büyük farklılıklar gösterdi.

Washington'un mantığına göre nükleer zenginleştirme İran'ın Orta Doğu'da oluşturduğu en büyük tehditti ve ABD tarafı yaptırımların kaldırılması karşılığında bu konuda işbirliğinin güven inşa edeceğini düşündü. Washington'a göre bu güven, İran'ın füze programı ve Orta Doğu'daki müdahaleleri gibi diğer konularda angaje olabileceği bir temel oluşturacaktı. Bu yanlış umut sadece İran'ın siyasi gerçeklerini hesaba katmamakla kalmadı, aynı zamanda İran'ın hem füze programını hem de bölgesel müdahalelerini genişletmesine izin vererek öngörüsüz davrandı.

Obama yıllarının bu miyop saplantısı bugün, İran'ın diğer istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini büyük ölçüde görmezden gelirken benzer şekilde nükleer anlaşmaya odaklanan Biden yönetimi tarafından tekrarlanıyor.

Ancak eski Başkan Donald Trump yönetimi bile Obama tarafından belirlenen ve şimdi Başkan Joe Biden tarafından izlenen yoldan pek sapmadı. Trump 2018'de ABD'yi JCPOA'dan çekti ve İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının başladığını duyurdu. Ancak Trump yönetimi, İran'ın Suriye'deki faaliyetleri Obama'nın görevde olduğu dönemden daha kapsamlı hale gelmiş olmasına rağmen, balistik füze programı ya da bölgesel müdahalelerle başa çıkmak için herhangi bir plan ortaya koymadı.

İran hiçbir zaman JCPOA'nın şartlarına tam olarak uymadı ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi Tahran'a Washington'u alenen suçlama fırsatı verdi ve İran'ın destekçileri arasındaki siyasi sermayesini arttırdı. Her ne kadar Trump İran stratejisini tanımlamak için "maksimum baskı" terimini kullansa da, gerçekte Washington tarafından alınan önlemler çok da maksimum düzeyde değildi. Bu önlemler, İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) 2019'da terör örgütü olarak ilan edilmesi, 2020'de DMO'nun üst düzey komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesi ve ek yaptırımların uygulanmasından ibaretti.

Trump yönetiminin aldığı önlemler İran'ın davranışlarını değiştirmesine neden olmadı. Aksine İran daha da cesaretlendi. Terörist olarak tanımlanması Devrim Muhafızları'nın mali işlemlerini engellemek için çok az şey yaptı çünkü grup uluslararası bankacılık ağlarına güvenmiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin bu kararı kendi "isteği" üzerine aldığını açıklaması, İran'ın düşmanlarının mağduriyetine meydan okuduğu söylemini desteklemekten başka bir işe yaramadı. Süleymani'nin öldürülmesi Devrim Muhafızları'nın çökmesine neden olmadı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam etti. İran yaptırımlardan mali olarak zarar görse de, bu yaptırımlar rejimin davranışlarında bir değişikliğe neden olmadı.

İran, Trump yönetiminin İran ve vekilleri tarafından Orta Doğu'daki ABD hedeflerine karşı düzenlenen saldırılara verdiği ılımlı tepkiden de faydalandı. Washington, 2019'da Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki kritik Aramco petrol tesisine düzenlediği saldırıdan Tahran'ı sorumlu tuttu ama Yemen'e yönelik sağlam bir politika ortaya koymadı. Bu başarısızlık şimdi İsrail-Hamas savaşı bağlamında canlı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Tahran'ın gözünde Washington, siyasi ve askeri geri adım atmadığı için güvenilirliğini de kaybetti. İran Devrim Muhafızları'na ait sürat tekneleri 2020 yılında Basra Körfezi'nde ABD Donanması'na ait gemileri taciz ettiğinde ABD karşılık vermemeyi tercih etti. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Trump yönetimi, Ekim 2020'de sona eren İran'a yönelik BM silah ambargosunu uzatma girişiminde başarısız oldu; bunun yerine Washington bu ambargoyu tek taraflı olarak uygulamaya başladı.

İran bu senaryoyu ABD'nin diplomatik izolasyonunun teyidi olarak gördü. Washington aynı yıl Tahran'a daha fazla yaptırım uyguladığında, İran'ın buna yanıtı nükleer zenginleştirmeyi arttırmak oldu.

İran ayrıca ABD'nin Obama, Trump ve Biden yönetimleri boyunca devam eden bölgesel müdahalelerine kayıtsız kalmasından da faydalandı. Bu dikkatsizlik Husilerin Yemen'deki konumlarını güçlendirmelerine, Esad rejiminin iktidarda kalmasına ve Hizbullah'ın Lübnan'daki en güçlü siyasi aktör haline gelmesine olanak sağladı. Hamas da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki diğer İran destekli silahlı gruplar da bu durumdan faydalanarak İran'dan daha fazla silah, finansman ve eğitim aldılar.

ABD'nin İran'a yönelik 15 yıllık yarım yamalak ve miyop politikalarının ardından, Orta Doğu'nun 7 Ekim 2023'te “İran destekli silahlı bir grup olan” Hamas tarafından başlatılacak bir savaşa girmesi sürpriz olmamalıdır; Hamas'ın tırmanan saldırganlığı hiç de azımsanmayacak ölçüde ABD'nin İran'a yönelik başarısız stratejisinin sonucudur.

İran'ın görünürdeki direnci sadece kendi gücünün bir ürünü değil, aynı zamanda büyük ölçüde ABD'nin stratejik beceriksizliğinin bir sonucudur. Başka bir deyişle, ABD'nin davranışları İran'ın Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı bir güç olarak hareket etmesine yardımcı olmuştur.

Ekim ayından bu yana yaşanan olaylarda bir umut ışığı varsa o da bu çatışmanın İran'a izole ve savunmasız olduğunu göstermiş olmasıdır. İran İsrail'e saldırdığında, İsrail'in Batılı müttefikleri ve Arap ortakları İran'ın savunmasına aktif olarak yardım etti. İran ise tüm vekil ağına rağmen böylesine güçlü bir savunma ağından yoksundur.

Bu durum ABD'nin İran'a yönelik tutumunda vites değiştirmesi için altın bir fırsat olabilir. Yeni strateji, Orta Doğu için uygulanabilir bir güvenlik çerçevesi oluşturmak üzere Washington'un bölgesel müttefikleriyle daha güçlü bir angajmanı, Suriye ve Yemen barış süreçlerinde liderliği üstlenmeyi ve İsrail-Filistin barış sürecini İran'ın rolünü de içerecek ve ele alacak şekilde yeniden canlandırmayı içermelidir.

Ne yazık ki ABD'nin, Tahran'ın bölgesel istikrara yönelik tehdidini ciddi bir şekilde ele alan kapsamlı bir İran politikası oluşturmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret yok. ABD'nin İran politikası, Obama yönetiminin eylemsizliğinin korkunç sonuçlara yol açtığı Suriye politikasının yankılarını taşıyor.

ABD İran konusunda benzer bir pasif tutumu sürdürdüğü müddetçe, Orta Doğu Tahran'ın istikrarı bozucu eylemlerinden etkilenmeye devam edecektir.

Lina Khatib - Foreign Policy