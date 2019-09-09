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Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi Selçuklu Mezarlığı’nda çaldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilk ders zili, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda çaldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi Selçuklu Mezarlığı’nda çaldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilk ders zili, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda çaldı.


Ahlat’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dersi tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda başladı. Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Dersimiz: Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu Ahlat” projesi kapsamında Ahlat’taki okullardan 600 öğrenci ilk dersini tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığında yaptı. Proje kapsamında Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı karşılama merkezi alanında açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden yaptı. Özden, “2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini tarihi Selçuklu Meydan mezarlığı karşılama alanında çalıyor olmanın heyecanını yaşamaktayız. Bugün buradan başlattığımız ve yıl boyunca devam edecek çalışmalarımızla geleceğimizin teminatı yavrularımız Ahlat’ı, Malazgirt’i, Çanakkale’yi ve Anadolu’yu daha iyi tanıyacak ve sahiplenecektir. Bize bu projeyi hayata geçirmemizde desteğini esirgemeyen KaymakamımızErkan İsa Erat’a, Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban’a ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.



“2019-2020 eğitim öğretim yılı Ahlat’ın altın yılı olacak"


Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’da, herkesin kitaplardan okuduğu tarihi yaşayacak yerde olduklarının altını çizerek, “Tarihi bize yaşatan atalarımızın, canları pahasına bize yurt olarak bıraktığı topraklar üzerinde yaşıyoruz. O yüzden bizler burada çok önemli topraklar üzerinde bulunuyoruz. Burası dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı ve buranın değerini bileceğiz. Öğrencilerimize buraları göstererek, buraları yaşattıracağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılını kaymakamlık olarak eğitim yılı olarak ilan ediyoruz. İnşallah tüm öğrencilerimizi bu eğitim öğretim yılında Selçuklu mezarlığında, müzemizde, kümbetlerimiz etrafında bir derslerini işlettireceğiz. Atalarımız Ahlat’ı yurdumuzun kapısı Türkiye’nin tapusu olarak bizlere emanet ettiler. Bizlerde bu emanete çok kıymetli öğretmenlerimiz ve Ahlat halkıyla sahip çıkacağız. Tarihimizi en iyi şekilde öğreneceğiz ve gelecek nesillere de sizler öğreteceksiniz. Bugün burada eğitim öğretim sezonunu tarihi değer açısından zili burada çalacağız. O yüzden eğitim öğretim yılının başta çocuklarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımıza, Valimize, MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’ya teşekkür ediyorum. İnşallah bu eğitim öğretim dönemi Ahlat’ın altın yılı olacak” dedi.



Kaymakam Erat konuşmasının ardından öğrenciler ile birlikte ilk ders zilini çaldı. Daha sonra öğrencilerle birlikte tarihi mezarlığı gezen Kaymakam Erkan İsa Erat, kurum amirleri ve öğrencilereVan YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan tarafından mezarlık hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çeken Kaymakam Erat alandan ayrılırken, mezarlığa gezen öğrenciler öğretmenleri ile birlikte ders gördü ve tarihi mezar taşlarını inceleyerek resimlerini çizmeye çalıştı.


Mezarlıkta ders gören öğrencilerden Emirhan Aktaş adlı öğrenci, “İlk dersimizi bu tarihi mekanda işledik. Mutluyum. İlçemiz adeta bir açık hava müzesi. Ülkemizi ve ilçemizi seviyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarıma burayı görmelerini ve gezmelerini tavsiye ediyorum. Lütfen tarihi mekanlarımıza sahip çıkalım” dedi.


Bir diğer öğrenci Elif Büşra Koçak’da, “Tatilden sonra okulların açılmasıyla birlikte Selçuklu Mezarlığına geldik. İlk dersimizi burada yaptık. Arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle buraya geldim. Tarihimizle ilgili daha çok konuşmalar yaptık. Buraya gelmek bizi çok duygulandırdı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
  1. fotoğraf
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