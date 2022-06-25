Ahlat il mi oluyor? Ahlat ne zaman il olacak?

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki “Kültürel Etkileşim ve “Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat’ta” etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat’a il olma müjdesini verdi. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi.

Ahlat nerede?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil’at" demişlerdir.

Ahlat’ın nüfusu kaç?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Bitlis Ahlat nüfusunun 42 Bin 131 kişi olduğu açıklandı.