Frikik medyasının derdine bak! Yaşar Alptekin'e 'çıplağa bakmadı' saldırısı
Yaşar Alptekin, TV8 canlı yayınında ekrana verilen Merve Boluğur'un rezil dansını gözlerini çevirip izlemeyince, ahlaktan bihaber magazin dünyası, İslam'a yönelerek yaşam tarzını değiştiren Alptekin'i hedefe koydu.
yeniakit.com.tr
Batı kültürünün millete ilmek ilmek işlenmeye çalışıldığı magazin medyasında, bedenini teşhir eden Merve Boluğur'a bakmadığı için Yaşar Alptekin hedefe konuldu.
İslamiyet'e yönelerek yaşam tarzını değiştiren Yaşar Alptekin, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı.
Rezil görüntülere bakmadı
Programda Merve Boluğur'un bir gece kulübündeki rezil halleri konuşuldu. Alkolün de etkisi ile kendini kaybeden Boluğur'un dans ettiği rezil anlar ekrana yansıtılınca, Yaşar Alptekin görüntülere bakmayarak, önüne eğilip çayını içti.
Yaşar Alptekin'i hedefe koydular
Çıplaklığa bakmamayı anormal gören magazin dünyası Yaşar Alptekin'i hedefe koydu. Programda Boluğur'un rezil hallerinden "Sosyal medyayı salladı." denilerek övgü ile bahsedilirken, İslam ahlakı ile gözünü haramdan sakınıp, görüntülerle ilgilenmeyen Alptekin magazin camiası tarafından eleştirilerin odağında yer aldı.
Sosyal medyada bazı laik-seküler Twitter kullanıcıları ise, Alptekin'i kendilerince tiye alarak eleştirilerde bulundu.