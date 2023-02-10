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Gündem Ahlaksızlıkta zirveyi kapmak için yarışıyorlar! Mine Kırkkanat deprem felaketi üzerinden İslam'a kin kustu
Gündem

Ahlaksızlıkta zirveyi kapmak için yarışıyorlar! Mine Kırkkanat deprem felaketi üzerinden İslam'a kin kustu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi üzerinden imamları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 18:21:00 -
Ahlaksızlıkta zirveyi kapmak için yarışıyorlar! Mine Kırkkanat deprem felaketi üzerinden İslam'a kin kustu

 Yeniakit.com.tr  

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamalarla ehl-i sünnet cemaatlerin hedef alınmasından sonra, şimdi de sahneye Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat çıktı.

Kırıkkanat, her olayla ilişkilendirdiği imamları depremde de gündeme getirdi.

Depremin ilk gününden beri, İsmailağa Cemaati, Menzil Tarikatı ve İFAM gönüllülerinin de aralarında olduğu birçok İslami cemaat ve STK'yı görmeyecek kadar gözü körleşen Kırıkkanat, "Papazlar bile afetlerle en önde yer alırlar. İmamlar ne yapıyor, kaç kişiyi doyurdular? Hani İslami dayanışma?" ifadelerini kullandı.

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