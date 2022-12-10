Ahlaksızlıkta zirvedeler! Birgün gazetesi LGBT dolandırıcılığını saklayıp "sansür" dedi

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Kurak Günler filminin yapımcısı Emin Alper, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunup, destek aldığı senaryosuna sonradan LGBT karakteri ekledi.

Senaryonun değiştirilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı filme yapılan yardımı geri çekti.

Bakanlık, senaryoya sonradan LGBT karakteri eklenerek bir nevi dolandırıcılık yapıldığının ortaya çıkmasından sonra, film için verilen desteği de Alper'den geri istedi.

Senaryo dolandırıcılığını gizlediler!

Filmin yapımcısı Alper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gerçekleri saptırıp, algı operasyonuna kalkıştı.

Senaryo dolandırıcılığından bahsetmeyen Alper, Bakanlığın kararını “keyfî” ve “sinemanın geleceği için son derece tehlikeli” olarak değerlendirdi. Alper “Açık bir sansür süreci işletilmektedir” dedi.

Kurak Günler filminde oynanan oyunu gizleyen Birgün, Onedio gibi CHP yandaşı medya kuruluşları ise dolandırıcılığa "sansür" çığırtkanlığı ile destek verdi.