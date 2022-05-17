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Medya Ahlaksızlıkta sınır bırakmadılar! Güldür Güldür için meslek kuruluşlarına önemli çağrı
Medya

Ahlaksızlıkta sınır bırakmadılar! Güldür Güldür için meslek kuruluşlarına önemli çağrı

Güldür Güldür Show'un Türkiye'de yayın yapan gazeteleri rezilce hedef almasından sonra Türkiye gazetesinden çağrıda bulunan Fatih Selek, "Meslek kuruluşlarımızı tepki vermeye davet ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 19:43:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin skeçle tartışma konusu olan Güldür Güldür Show, bu sefer de Türkiye'de yayın yapan gazetelere hakaret etti.

Gazete manşetlerinin rezil ifadelerle hedef alındığı skeçte, "Bunları tuvalette kağıt olarak kullanalım." denildi.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV'de yayınlanan programa tepki gösterdi.

Selek, "Bu tuvalet kâğıdı benzetmesi çok ağır, tahrik edici ve rezilce" deyip, meslek kuruluşlarını tepki göstermeye çağırdı.

Türkiye yazarı karanlık Oda'nın hedefinde!

Selek'in yazısını hedef alan Oda TV, "Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek'in hedefinde Güldür Güldür var..." ifadeleri ile ahlaksızlığı savundu.

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