Ahlaksızlığın şubesini Türkiye’de açmıştı! ‘Beni yakın’ diyen Erkan Özerman öldü

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri olan Özerman, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Erkan Özerman bir yıl önce "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" demişti.

‘Beni yakın’ demişti

Özerman, katıldığı bir televizyon programında sunucun “öldüğümde beni yakın” demiştiniz cümlesi üzerine “tören de yapılmasın istiyorum” demişti.

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, akıllarda "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." Bu sözlerle kaldı.