Ahlaksızlığın kol gezdiği sözde evlilik sitelerinde dolandırıcılık arttı

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve akıllı telefonların küçük çocukların eline kadar düşmesi aileleri bu konuda dikkatsiz davranmaya yöneltiyor. Uzmanlar aileleri çocuklarının internet platormlarında ne yaptıklarını, ne izlediklerini, ne okuduklarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Koronavirüs pandemisi sürecinde sözde evlilik siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklarla ilgili şikayetler de arttı. Konuyla ilgili konuşan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, pandemi sürecinde şikayetlerde yaşanan artışa dikkat çekerek utanıp da şikayet edemeyenlerin de olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgının patlak vermesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlar evlerine kapandı.

Koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vatandaşlar evde kalınca internet ve sosyal medya kullanımı da arttı.

Denetimin olmadığı internet platformlarında sözde arkadaşlık ve evlilik siteleri üzerinden yaşanan mağduriyetler durumun vehametini ortaya koydu.

Toplum ahlakının ayaklar altına alındığı sözde tanışma siteleri ve uygulamaları üzerinden insanları hedef seçtikleri insanlarla tanışıp güven sağladıktan sonra ağlarına düşüren dolandırıcılar kirli amaçlarını gerçekleştiriyor.

Evlilik ve arkadaşlık siteleri adı altında insanları ahlaksız ilişkilere yönlendiren ve hiç bir denetimin yapılmadığı sözde uygulama ve siteler üzerinden oluşturulan sahte hesaplarla kirli eller kolaylıkla insanları tuzağa düşürüp mağdur edebiliyor. Siber dolandırıclar evlenme vaadiyle kandırdıkları ve güvenini kazandıkları insanlardan eşitli bahanelerle yüklü miktarda para isteyebiliyor.

Dolandırıcılarda her yol var

Sözde evlilik sitelerinde dolandırıcıların insanları tuzaklarına düşürmek amacıyla her yolu denediğine dikkat çeken Bilişim ve Ceza Avukatı İlker Atamer “Sosyal medya ve evlilik siteleri üzerinden öncelikle sahte profiller yaratıp kurbanları ile tanışıyorlar. Birtakım bilgiler verip güven sağladıktan sonra telefon üzerinden hatta görüntülü görüşme aşamasına geçebiliyorlar. Sonrasında hiç acele etmeden, tiyatro oyunlar kullanıp, mağduru inandırıyorlar. Sahte bir pasaport görüntüsü gönderebiliyorlar. Onun dışında kendi görüntüsünü çekip paylaşabiliyor. Bu durumda mağdur da 'Nasıl olsa bana pasaportunu gönderdi, kendisini de gösterdi' diye düşünüp karşı tarafla aralarında bir gönül ilişkisi olduğuna inanıyor" dedi.

“Hukuki haklarını arasınlar”

Evlilik siteleri üzerinden dolandırıcılar tarafından mağdur edilen vatandaşların hukuki açıdan her şekilde haklarını savunabileceklerini belirten İlker Atamer, “Bu tür suçlarda tabii sahte olmayan önemli bir husus var. O da para transferinin alıcısı. O sahte olamaz. Çünkü banka üzerinden değil alternatif bir ödeme sistemi üzerinden de gönderilmiş olsa o alıcının parayı çekebilmesi için kimlik göstermek zorunda. Alıcının ülke ismi doğru. Mağdurların bu şekilde dolandırıcılara ulaşması hukuki açıdan mümkün. Bu tür mağdurlara tavsiyem ‘Bu kişi nasıl olsa yurt dışında. Ben hiçbir şey yapamam’ diye düşünmesinler. Yurt dışında olsa bile yakalanmasını sağladığımız, Türkiye’de yargılatıp ceza almasını sağladığımız örnekler var" diye konuştu.

“Sessiz kalmayın”

Mağdur olan vatabdaşların bunu gizlemeyip ilgili birimlere şikayette bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi;

“Bu tür mağduriyetlerde en büyük sorun mağdurun kendini ifade edememesi. Çünkü utanç duyuyorlar. Evlilik sitesi, arkadaşlık sitesi gibi ilanlara aldanan pek çok erkek maalesef bunların kurbanı oluyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu noktada en büyük görev bize düşüyor. Biz tüketiciler bu tür ilanları gördüğümüzde ‘Ben bu tuzağa düşmem’ deyip arkamızı dönüp gitmeyeceğiz. Bilinçli bir yurttaş olarak derhal BTK’ya, Ticaret Bakanlığına, Reklam Kuruluna bu yanıltıcı ilanların yasaklanması için şikâyette bulunalım. Başkaları da bu tuzağa düşmesinler."