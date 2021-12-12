Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!

“Ahlaksızlık” sözlerden beslenen sözde sanatçıların çıkışları ‘utanç’ verici bir hale geldi. Ahlaksız ifadeler içeren oyunlara para yardımı yapılmamasını, utanmadan “sansür” olarak nitelendirdiler.

Medyada “ödüllü” olarak yansıtılan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından sözde tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım, T24’e “örf ve adetlere” ilişkin konuştu.

Toplumu ifsat için devletten ‘fon’ istiyorlar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlenidrme Komisyonu tarafından ‘ahlaksız içerik’ nedeniyle kendilerine ‘fon’ sağlanmadığını anlatmaya çalışan Aysel Yıldırım, “Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara proje desteği fonunu alamıyoruz. Nihal Kuyumcu ve Ragıp Ertuğrul'un bir söyleşisinde 'örf ve adetlere uygun oyun yapılmadığı için bu desteği hak etmediğini' öğrendik. Bir tiyatroyu örf ve adete uygun oyun yapmadığı için desteklemiyorsanız bunun adı sansürdür.” iddiasında bulundu.