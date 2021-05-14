Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmıştı, fişi çekildi! Fox TV'den beklenmedik karar

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi sezon sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

64. bölümde ekranlara veda edecek

Ahlaksızlığın normalleştirmeye çalışan sahneleriyle tepki toplayan Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı Mucize Doktor dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…" ifadeleri kullanıldı.

Ahlaksızlık meşrulaştırılmaya çalışılmıştı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen FOX TV’nin dizilerinden “Mucize Doktor”un yayınlanan bir bölümünde skandal bir sahne yer almıştı.

Her seferinde kadın haklarından dem vuran zihniyetin temsilcisi olan kanalda kadınların şerefi ayaklar altına alınmış ve skandal ifadelerle ahlaksızlık meşrulaştırılmıştı.

"1 milyon kere de olsa aldatmayı affedin" algısı

Söz konusu sahnede kadının kocasını affetmesi gerektiği söylenirken bilinç altı mesajla eşlerin birbirini aldatması ‘meşru’ ve ‘affedilebilir’ bir durummuş gibi lanse edilmişti.

Doktorun ‘affedin’ teklifine “Hata 90 kere mi yapılır” diyerek kocasının kendisini defalarca aldattığını söyleyen kadına verilen “1 milyon kez de yapılır” cevabı pes dedirtmişti.

Skandal sahne sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu.