  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ülkede maske zorunluluğu kalkıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Medya Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmıştı, fişi çekildi! Fox TV'den beklenmedik karar
Medya

Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmıştı, fişi çekildi! Fox TV'den beklenmedik karar

FOX TV'de yayınlanan ve bilinçaltına fark ettirmeden ahlaksızlığın işlendiği Mucize Doktor dizisinin ekranlara veda edeceği açıklandı. Yapım şirketi, otizmli bir doktor olan Ali Vefa'nın hayatını konu alan dizinin 64'üncü bölümde final yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:03:00 -

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi sezon sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

64. bölümde ekranlara veda edecek

Ahlaksızlığın normalleştirmeye çalışan sahneleriyle tepki toplayan Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı Mucize Doktor dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…" ifadeleri kullanıldı.

Ahlaksızlık meşrulaştırılmaya çalışılmıştı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen FOX TV’nin dizilerinden “Mucize Doktor”un yayınlanan bir bölümünde skandal bir sahne yer almıştı.

Her seferinde kadın haklarından dem vuran zihniyetin temsilcisi olan kanalda kadınların şerefi ayaklar altına alınmış ve skandal ifadelerle ahlaksızlık meşrulaştırılmıştı.

"1 milyon kere de olsa aldatmayı affedin" algısı

Söz konusu sahnede kadının kocasını affetmesi gerektiği söylenirken bilinç altı mesajla eşlerin birbirini aldatması ‘meşru’ ve ‘affedilebilir’ bir durummuş gibi lanse edilmişti.

Doktorun ‘affedin’ teklifine “Hata 90 kere mi yapılır” diyerek kocasının kendisini defalarca aldattığını söyleyen kadına verilen “1 milyon kez de yapılır” cevabı pes dedirtmişti.

Skandal sahne sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen gram altın yatırımcısına çok önemli uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen gram altın yatırımcısına çok önemli uyarı!

Altın fiyatları tahmini bekleyen gram altın yatırımcısına uzmanından uyarı geldi. Gram altın fiyatı için artış olacağını tahmin eden uzmanla..
İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Gündem

İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

İçişleri Bakanlığı, Ağrı sınır duvarı inşaatı güvenliğinde görevli bir polisin İran'dan açılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu...
Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
Dünya

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

İşgalci İsrail'in kışkırtıcı açıklamalarının ardından sokağa inen vahşi Yahudiler, Kan News’in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Nov..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay