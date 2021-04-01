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Gündem Ahlaksızlığa pornocu desteği
Gündem

Ahlaksızlığa pornocu desteği

Porno yıldızı Sibel Kekilli, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması üzerine ensest ilişkileri savunan ABD’li senarist Martin’e şikayet maili attı. Martin de Erdoğan’ı hedef alan bir yazı yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:57:00 -
Ahlaksızlığa pornocu desteği

 Münübe Yılmaz 

Ahlaksızlığı teşvik eden İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi, pornocu ve ensest ilişki savunucularını da rahatsız etti. Game of Thrones isimli iğrenç dizide abla ile erkek kardeşi ilişki içinde gösteren ABD’li dizi yazarı George R.R. Martin, pornocu arkadaşı Sibel Kekilli’nin Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile ilgili kendisine gönderdiği e-postaya atıfta bulunarak, Türkiye ile ilgili endişelerini(!) dile getiren bir yazı yazdı. Martin, pornocu Kekilli’den aldığı e-posta üzerine şahsi bloğunda “Türkiye’de Şiddet” başlığıyla bir yazı yayımlayarak, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili aklı sıra yorum yaptı. “Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, Türkiye’den bazı üzücü haberler konusunda uyarmak için bana bir e-posta gönderdi” diyen Martin, “Erdoğan rejimi altındaki Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildi” sözlerini sarf ederek algı operasyonuna girişti.

Porno fimlerde boy gösteren Kekilli’yi “Tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin savunucusu” diye nitelendirerek övgüler düzen Martin, “Sibel’in mesajını Türkiye’nin kadın ve kızlarına da iletmek istiyorum” diyerek Türkçe “Selam ve sevgiler” sözleriyle yazısını bitirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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