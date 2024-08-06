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Yerel Ahlaksızlarda utanmada yok! Zehir üreticisinden inanılmaz savunma
Yerel

Ahlaksızlarda utanmada yok! Zehir üreticisinden inanılmaz savunma

Yeniakit Publisher
2024-08-06 16:36:00 -

Adana'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirilen evde 3 kilo 800 gram esrar bulundu. Şüpheli, "Esrar pahalı, bu yüzden kendim yetiştiriyorum" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceyhun K.'nin evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi. Narkotik polisleri bunun üzerine söz konusu şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ceyhun K. kelepçe takılarak etkisiz hala getirildi. Evde yapılan arama çalışmasında 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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