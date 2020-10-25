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Dünya Ahlâksızlar Peygambere hakaret yarışına girdi
Dünya

Ahlâksızlar Peygambere hakaret yarışına girdi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri resmileştirmesi sonrası ülkedeki yerel yetkililer de saldırı yarışına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:01:00 -
Ahlâksızlar Peygambere hakaret yarışına girdi

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmasının ardından birçok kentte benzer uygulama hayata geçirildi. Beziers’de de aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard’ın kararıyla kentin birçok yerinde söz konusu karikatürler gösterildi. 

Provokatör öğretmenin şüpheli ölümü sonrası bu olayı kullanıp Müslümanlara saldırı için bahane bulan Fransızların, Müslümanlara ve camilere baskınları da sürüyor. Ülkede son dönemde birçok caminin kapatılması kararı verilirken, sokaklarda Müslümanlara yönelik saldırılar da arttı.

Tüm tepkilere rağmen İslam karşıtı Macron, Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret karikatürlerini yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini ve İslam’la savaşacaklarını yineledi.

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