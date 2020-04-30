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Medya

‘Ahlaksız’ TikTok fenomeni tutuklandı

Mısırlı Tiktok fenomeni Hanin Hussam, ‘ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Genç fenomenin eğitim gördüğü üniversiteden yapılan açıklamada ise Hussam’ın okuldan atılabileceği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:54:00 -
‘Ahlaksız’ TikTok fenomeni tutuklandı

Mısır'da sosyal medya uygulaması TikTok'ta fenomen olarak tanınan Hanin Hussam, "Ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek, aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Başsavcı Hammade es-Savi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelinin toplumda aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak, yönetmek, kullanmanın yanısıra genç kızları bu suça teşvik etmek ve onların ekonomik zayıflıklarından faydalanarak maddi çıkarlar elde etmek için kullanmakla suçlanacağını açıkladı.

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