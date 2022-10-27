Ahlaksız şarkıcı Gülşen'den müjdeli haber!

Geçtiğimiz ay dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Oğlu Azur yurt dışında olan Gülşen uzun süredir planladığı taşınma işini öne çekti. Gülşen iddialara göre; ailesiyle birlikte hayatına Londra'da devam edecek.

Gözaltına alınan, tutuklanan ve ev hapsi gören Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 21 Ekim’de görülen duruşmada Gülşen, çocuğun İspanya’da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkemede Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırılmış ancak yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti. Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL ‘güvence’yle kaldırılan Gülşen hemen harekete geçti.

GÜLŞEN'İN KOCASI DA DESTEKLİYOR

Ünlü şarkıcı Gülşen'in Londra'ya yerleşeceği öğrenildi. Onur Akay'ın iddiasına göre, daha önce İngiltere'ye yerleşme kararı alan ve oğlu Azur'un orada eğitim almasını isteyen şarkıcı Gülşen, son olaylardan sonra bu kararını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Ayrıca Gülşen'in bu kararını eşi Ozan Çolakoğlu'nun da desteklediği ve çiftin müzik hayatlarına bundan sonra Londra'da devam edecekleri belirtildi.