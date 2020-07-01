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Siyaset

Ahlaksız paylaşımlar sonrası Soylu'dan açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da gözaltılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:33:00 - 2020-07-01 08:47:09
Ahlaksız paylaşımlar sonrası Soylu'dan açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..." mesajını paylaştı.

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