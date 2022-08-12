  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine şaşırtmadı!
Medya

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine şaşırtmadı!

Ece Ronay'a attığı taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayında ilginç anlara imza attı. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusuna yanıtı gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:08:00 -
Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine şaşırtmadı!

Ece Ronay'a attığı taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayında ilginç anlara imza attı. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusuna yanıtı gündem oldu.

Şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil TikTok'a merak sardı. Hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Erbil ve Onur Serbik arasında TikTok'ta ilginç bir diyalog yaşandı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN DİYALOG
Bu diyalog sosyal medyada üstü kapalı cinsel ilişki itirafı olarak yorumlandı. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusunu cevapladı.

"YILLARCA HAFTANIN HER GÜNÜ YAPTIM"
Mehmet Ali Erbil sorulan soruya "Dünya rekoru bendedir. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" şeklinde cevap vererek yine büyük bir rezalete imza attı.

 

 

Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!
Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Medya

Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!
Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!

Kadın - Aile

Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!

Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!
Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!

Kadın - Aile

Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi

Gündem

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi

Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası
Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası

Ekonomi

Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?
Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?

Spor

Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?

Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...
Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...

Kadın - Aile

Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23