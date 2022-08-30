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Medya Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…
Medya

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en ahlaksız isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil TikTok'a merak sardı ve yine berbat görüntülerle mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 11:49:00 - 2022-08-30 11:56:32
Ahlaksız Mehmet Ali Erbil yine sahnede! Bi dur be adam…

Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren şovmen kılığı altında iğrenç görüntülere girişen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den yeni bir video geldi.

"TikTok'çu geldi hanım"

TikTok'ta yaptığı canlı yayını Instagram hesabından yayınlayan Erbil, "TikTok başlamıştır hesabımı takip edin." notu yazdı.

Erbil’in hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Ronay, “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.” mesajını yayınlamıştı.

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