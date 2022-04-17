Ahlaksız Levent Gültekin'e, Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan hodri meydan!

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Halk TV yorumcusu Levent Gültekin, yeni kitabında mesnetsiz iddialarla Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

Ekmeğini yediği yere de ihanet etti!

Meslek hayatına Akit'te gazete dağıtıcılığı yaparak başladığını belirten Gültekin, ekmeğini yediği yere asılsız iddialarla iftira attı.

"Ben ticaret yaparak bir hayat kurmaya çalışırken o zamanki adı Vakit olan şimdiki Akit gazetesi kuruldu. Gazeteciliğe tutkulu olduğum için sokakta gazete dağıtıcısı olarak orada işe başladım." diyen Gültekin, "Gazetede farklı departmanlarda çalıştım ama kısa bir süre sonra da oradan ayrıldım. Ayrıldım çünkü hayat ile din arasındaki o çatışma yokmuş gibi davranıldığını, dahası İslamcılığın en katı ve en kaba halini orada görmüştüm." ifadelerini kullandı.

Gültekin, Akit medya çalışanlarına sahte dindarlık iftirası atarak, "Sahte bir dindarlık, sahte bir yaşam ve üstelik bu sahteliği bütün ülkeye yaymaya çalışan bir anlayış gördüm. Namaz kılmazlar, Cuma namazına bile gitmezlerdi ama en sert, en radikal İslamcılığı yapmaktan da geri durmazlardı." dedi.

'Hodri meydan'

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gültekin'e gerçekleri hatırlatarak sert ifadelerle cevap verdi.

Karahasanoğlu, "Hodri meydan" diyerek Gültekin'e şunları hatırlattı:

Senin dağıtımda bağlı çalıştığın Ülkü Kumral, beş vakit namazını lise hayatından bu yana hiç kaçırmamış bir insan..

Daha sonra geçtiğin reklam servisinde bağlı olduğun amirin Hasan Hüseyin Maden, hakeza.. Değil Akit yılları, okul hayatında beş vakit namazını hiç kaçırmamış bir insan..

Bugün hala Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Ali Karahasanoğlu hakeza..

Sen etrafında yağcılık yaptığın CHP'lilere bak.. Onların içinde kaç tane namaz kılan adam var, onu söyle..

Beraber dolaştığın CHP kadrolarında, kaç tane gayr-i meşru hayatı olmayan kişi var, onu söyle..

Yalancı Gültekin!

Senin yalakalık yaptığın medya organlarında, "Daha ucuza geliyor" diye erkeklerden daha düşük ücrete kadın çalıştırılırken, Akit'te bir tane ucuz işçilik amacı ile de olsa, kadın çalıştırıldığını gördün mü? Yalancı Gültekin..

Şak şak yaptığın televizyon kanallarında Genel Yayın yönetmenlerinin kadın spikerlerle neler yaptığını anlat da, seni adam sansınlar..

AK Parti iktidarında, kayyım atandığın televizyon kanalında yediğin paraları anlat, cebin dolarken kayyım atamalarına nasıl güzelleme yaptığını herkes bilsin..

Şimdi ise, seni atamıyorlar diye, kıskançlığından çatlıyorsun..

'Yolsuzluk yaptığın için kapının önüne konulduğunda...'

Akit'ten bir tane kayyım atanan adam göster de, kim menfaatçi imiş, görelim..

Bağlı olduğun Hasan Maden.. Ülkü Kumral.. Ali İhsan Karahasanoğlu.. Hangi kayyım atamasında ismi geçmiş?

Sen ise, CINE5'e koşa koşa kayyımlığı kabul ettin..

Yolsuzluk yaptığın için kapının önüne konulduğunda da, AK Parti'ye düşman kesildin..