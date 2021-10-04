Ahlaksız kıyafetlerle kendisini sergileyen sunucuya sokak köpeği saldırısı! "Neden izin veriyoruz?"

TV100'de haber sunmaktan çok giydiği ahlaksız kıyafetlerle kendisini sergileyen Ela Rumeysa Cebeci isimli sunucu, İstanbul Bebek’te sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, “Bebek’te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti.” dedi.

Cebeci, “5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsun’unuzu alırım.” ifadelerini kullandı.

“Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık”

“Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız? Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı?” diye soran güzel spiker, şöyle devam etti:

“Saldırgan ve kuduz olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım.”

"Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden izin veriyoruz"

Ela Rumeysa Cebeci, “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz? Nazara inanıyorum ama nazar deyip geçilmemesi gereken bir konu bu. Ve sonrası taksicilerin ‘biz karşının taksisiyiz’ diyerek beni almaması... İstanbul vahim durumda işin özü.” dedi.