Ahlaksız dizilere koronavirüs darbesi! Aşk 101, Çukur, Yeni Hayat...

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Televizyon ve internet platformlarında toplumun ahlakını hedef alan dizi ve film gibi içerikler özellikle genç nesli olumsuz yönde etkiliyor.

‘Özgürlük’ adı altında laikçi yaşam tarzının dayatıldığı dizi ve filmler gençleri ahlaksız bir yaşam tarzına iterken, silahların havada uçuştuğu dizi ve filmlerle de toplum şiddete yönlendiriliyor.

Özellikle toplum ahlakını adeta dinamitleyen film ve dizi gibi içerikleriyle tepkilerin odağı haline gelen dijital film ve dizi platformu Netflix, son olarak çocuk istismarı yapılan diziyle gündeme gelmiş ve tüm dünyada büyük bir infial oluşturmuştu.

Ahlaksız dizilere koronavirüs engeli

Netflix’in gençlere kötü örnek oluşturan ve ahlaksız yaşam biçiminin alenen sahnelendiği sözde okul dizisi "Aşk 101"in yeni sezon çekimleri oyuncularda koronavirüs tespit edilmesinden dolayı ertlendi.

İkinci sezonda “Aşk 102” adıyla Netflix’te yayınlanması planlanan rezil dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine yapım şirketi dizinin çekimlerini durdururken oyunlcularda karantina altına alındı.

Koronavirüs televizyonda yayınlanan dizileri de vurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan İpek Filiz Yazıcı’nın Kanal D’nin yeni dizisi ‘Yeni Hayat’ dizisinde de yer alıyordu. Oyuncunun koronavirüse yakalandığı haberleri sonrası dizinin çekimlerine ara verildi.

Aynı şekilde Show TV’nin şiddeti özendiren dizisi Çukur’da rol alan Kubilay Aka’nın da koronavirüs testi pozitif çıkınca dizi setine ara verilerek setteki herkese test yapıldı.