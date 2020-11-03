Ahlâksız CHP’liye suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin avukatı Celal Çelik, Erbaş’ın 10 ay önceki Cuma hutbesinde geçen “Deprem kıyametin alıştırmasıdır” sözlerini yeniymiş gibi gündeme taşıdı. Çelik, “Allah belanı versin Erbaş! Adamda bilgi ve ahlak yoksunluğu en üst düzeyde” diyerek hakaretler savurdu. Alçak paylaşımı amacına ulaşınca Çelik, paylaşımını silerek kaldırdı.

Diyanet’ten yapılan açıklamada ise, 10 ay önce söylenen sözlerin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: “Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ay önce Elazığ’da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami’de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadeler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmiştir. Başkanımız, Elazığ depremi sonrasında ‘Afetlere Karşı Bilinçli Olalım’ başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah’a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir.” Diyanet açıklamasında, Erbaş’a hakaret eden Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.