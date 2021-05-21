Ahlaksız Can Yaman ve Özge Gürel’in oynadığı Bay Yanlış Avrupa’da

Topluma çarpık ilişkileri gösteren, şiddete özendiren ve müstehcenliği göze sokan bazı dizilere gelen tepkiler, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Skandal sahneleriyle öne çıkan Bay Yanlış, Öğretmen, Baraj gibi dizilere final yaptıran FOX TV reyting sonuçlarıyla sarsılıyor.

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezil dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düşmeyen Bay Yanlış dizisi 2 ay ekranda kalarak final kararı almıştı.

Ahlaksızlıklarıyla bilinen Can Yaman’ın ve Özge Gürel’in başrolde oynadığı dizi reytinglerde adeta yerin dibine girmişti. Türkiye’de çok fazla ilgi görmeyen Bay Yanlış, Avrupa ülkesinde yayınlanacak.

Gittiği yerlerde olay olan Can Yaman’ın çok fazla kitlesi olduğu İtalya diziyi sahiplendi. Dizi çok yakında İtalya’da yayınlanmaya başlayacak.