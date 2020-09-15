Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde

Kadınlara ahlaksız teklifleriyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman'a karşı ilgide saçmalıklara bir yenisi daha eklendi.

Önce 'libido' açıklaması, sonra da İspanya'da bir kadına verdiği ahlaksız cevap nedeniyle büyük tepki çeken Can Yaman’a İtalya’dan bir jest yapıldı.

Erkenci Kuş dizisiyle Batı’da takipçisi olan Can Yaman’ın İtalya’da 3 takipçisi ballı ve fıstıklı dondurmasını yaptı.

Avrupa’da ahlaksız Can Yaman’ın fotoğrafı ve ismi kullanılarak parfümü, minderi, fincanı hatta mücevheri satışa çıkarılmıştı.

Yaz bitmesine rağmen havaların halen sıcak olmasıyla birlikte Can Yaman'ın dizisinin keyfini çıkaran İtalyanlar, dondurma keyfi yapıyor. Can Yaman dondurması İtalya’da satışa sunuluyor.

İtalya'daki bu 'Canmania'nın son ürünü olan dondurma Alessandria satılıyor.