Velilerin kulağına küpe olsun: Okula başlayan çocuklar için altın gibi öneriler

Çizme işlemi bittiğinde şu yönergeyi iletin; 'Çok güzel, eline sağlık, peki bu güvenli alanına eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?' Varsa eklesin, yoksa şu soruları her birinin cevabını aldıkça sırayla sorun; bu resme bakmak sana hangi duyguyu veriyor şu an? Peki, bu duyguları şu anda bedeninde nerede hissediyorsun? Hadi gel, bu resmi aklında tut, sana hissettirdiği bu duyguları ve bedenindeki bu hisleri fark et ve kendine kelebek dokunuşlarını yap. 3-5 set dokunuş yaptıktan sonra durup şu an nasıl olduğunu sorun. Şu an bu resme bakmak nasıl hissettiriyor? Neler fark ediyorsun buna odaklan, diyerek bir set daha yapın. Pozitif geribildirim birkaç kez alana kadar devam edin. Eğer güvenli yerini düşünürken negatif bildirim yaparsa da şu yönerge ile güçlendirin; 'Peki burayı daha güvenli hale getirmek için neye ihtiyacın var? Buraya başka ne eklemek istersin?' Sonra diğer adımlar ile aynı yönergeleri takip edin. Ve sonra bu güvenli yere bir ipucu kelime bulmasını isteyin. Yönergeniz şu olsun; 'Hangi kelime ile bu yeri hatırlamak istersin?' Bulduğu ipucu kelimeyi içinden tekrar ettirerek bir set daha yapıp ona bu güzel baş etme kaynağını kendini iyi hissetmediği her zaman yapabileceğini iletin. Kendinize bile bu çalışmayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.