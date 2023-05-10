'Ahlak ve maneviyat' vurgusunun neresinden rahatsız oldun Sevilay?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ahlak ve maneviyat vurgusu yaptığı seçim vaatleri ile bazı çevreleri rahatsız etti.

Erbakan, eğitim sitemine ilişkin açıklamasında da aynı vurguyu yaparak, "Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller, yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir. Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım." dedi.

Erbakan'ın ahlak ve maneviyat vurgulu vaatlerini hedef alan Habertürk yazarı Sevilay Yılman da, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Yılman, "Vay canına! Demek ki; Cumhur İttifakı kazanırsa yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nı Yeniden Refah Partisi’nin kontrolüne verecekler kulisleri doğruymuş… Yoksa nasıl böyle bir cümle kurabilir Fatih Erbakan? Cumhur İttifakı ortağı olarak laf olsun torba dolsun diye konuşmuyordur herhalde…" dedi.

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