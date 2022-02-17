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Gündem Ahlak dışı kıyafetlerini eleştirenleri hedef aldı! Gülşen'den Sezen Aksu'lu 'namus' çıkışı
Gündem

Ahlak dışı kıyafetlerini eleştirenleri hedef aldı! Gülşen'den Sezen Aksu'lu 'namus' çıkışı

Sahneye çıktığı yarı çıplak kıyafetleri sebebi ile ahlaki hassasiyetleri olanların tepkisini çeken Gülşen, kendisini eleştirenleri, "Namuslu görünmek kimlere kalmış." diyerek hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 19:51:00 - 2022-02-17 19:55:30
Ahlak dışı kıyafetlerini eleştirenleri hedef aldı! Gülşen'den Sezen Aksu'lu 'namus' çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

Sahnede tercih ettiği ahlak dışı kıyafetleri nedeni ile tepkilerin odağındaki Gülşen'den "namus" çıkışı geldi.

Kamuoyundan gelen tepkilere aldırış etmeyen Gülşen, ahlaki hassasiyeti olan kişilerin eleştirilerini hedef aldı.

Gülşen sahneye çıktığı mekanda, geçtiğimiz günlerde insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva (a.s) validemize "cahiller" hakaretinde bulunan Sezen Aksu'nun, "namus" şarkısını söyleyerek, ahlak anlayışını ortaya koydu.

Gülşen şarkıyı tamamladıktan sonra şunları söyledi:

Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum.

Gülşen'in ahlaksızlığına aynı camiadan kocası bile dayanamadı!
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