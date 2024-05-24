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Aktüel Ahırdan kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı!
Aktüel

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 04:10:00 -

Kurban bayramına kısa süre kala Çorum'da bir boğa ahırından kaçtı. Boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verildi.

Alaca ilçesinde kurbanlık bir boğa ahırdan kaçtı.

Boğa yaşanan kovalamacada, TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı.

Derenin içinde mahsur kalan boğanın kurtarılması için sahipleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
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