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Ahırdan çıkanlar 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
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Ahırdan çıkanlar 'pes' dedirtti

Hatay'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı ahırda 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ahırında 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.B'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ahırında narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

 

Adresteki incelemede 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

H.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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