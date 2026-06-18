  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin en ucuz sebzesi ama balıktan daha değerli! Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor... Sağlıkta yapay zeka dönemi! 60 saniyede tüm vücudun taramasını yapacak Yıkamakla geçmiyorsa dikkat: Kepekle mücadelede ezber bozan öneriye kulak tıkamayın! Olay itiraf: Türk uçaksavar füze stokları hava kuvvetlerimizi 10 kez yok edecek kapasiteye ulaştı Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir İsrailli rakibini 12 saniyede tuş etti: ‘Kur’an bülbülü’ hafız artık Galatasaray’da Merkez Bankası para ve altın rezervlerini açıkladı
#1
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerin kemik erimesi açısından risk altında olduğunu vurgulayan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal, "Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara, hatta ölümlere yol açabilir" dedi.

#2
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

Halk arasında ‘kemik erimesi' olarak adlandırılan osteoporozu ‘kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale gelmesi' şeklinde tanımlayan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal, hastalığın kemiklerin çok ufak travmalarda bile kolayca kırılmalarına neden olabildiğini söyledi.

#3
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Uzm. Dr. Esra Tutal, osteoporozun kırık gelişine kadar hastalarda hiçbir belirti vermeyebileceğini işaret etti. Kemik erimesine bağlı kırıkların en çok kalça, bel ve bilek kemiklerinde görüldüğünü vurgulayan Uzm. Dr. Esra Tutal, "Osteoporoz hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir hastalıktır. Kemik erimesi çok ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermez. İleri dönemlerde ise sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun zamanla kısalması ve duruş bozukluğu (kamburluk) meydana gelir" diye konuştu.

#4
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

İnsan vücudunda kemik yapım ve yıkımının belli bir denge içerisinde olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Esra Tutal, "20 yaşına kadar kemik yapımı ön plandadır. 30 yaşına kadar maksimum kemik kitlesi oluşur. 30 yaşından sonra ise yıkım ön plana geçer. Maksimum kemik kitlesi ne kadar iyi ise vücut yıkımdan o kadar az etkilenir. Kadınlar, yaşlılar, ailesinde kırık öyküsü olanlar ve zayıf minyon yapılı olanlarda daha sık görülür. Ayrıca romatizma tedavisinde kullanılan kortizonlu ilaçlar, epilepsi ilaçları, kanser ilaçları, bazı mide ilaçları kullanmak, romatiod artrit, kanser, lupus, multipe myleom, böbrek karaciğer hastalıkları gibi hastalıklar geçirmek, hareketsiz bir yaşama sahip olmak, sigara kullanmak, sık alkol kullanmak, besinlerle yeterince kalsiyum almamak, aşırı miktarda tiroit hormonu kullanmak, aşırı zayıf olmak, gereğinden daha az beslenmek ve zayıflama ameliyatı olmak da kemik erimesine neden olabilir. Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilir" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

Kemik erimesinin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Esra Tutal, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu: "Proteinden zengin beslenme kemik sağlığı için çok önemlidir. Vücut ağırlığının normal sınırlarda tutulması (aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçınılması), kalsiyumdan zengin beslenmek (günlük 1000-1200 mg kadar kalsiyum besinlerle alınmalıdır) önemlidir. En iyi kalsiyum kaynakları az yağlı süt ürünleri, koyu yeşil sebzeler, balık ve soya ürünleridir. D vitamini, kalsiyumun bağırsaklardan emilimi için gereklidir.

#6
Foto - Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir

Bunun bir kısmını güneşten karşılasak da genellikle günlük 600-800 ünite D vitamini takviyesi gerekmektedir. Günlük düzenli yapılan egzersiz (yürüyüş gibi) kemiklerin güçlenmesini sağlar. 65 yaş üstü kadınlar, 70 yaş üstü erkekler ve risk faktörü olanlar ise daha erken yaşlardan itibaren her yıl düzenli olarak kemik taraması (kemik mineral dansitometri) yaptırıp, henüz kırık oluşmadan tanı konulabilirse hastalığın tedavisi mümkündür."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!
Gündem

Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!

Kırıkkale’de 'zimmet' suçlaması ile açılan davada yargılanan MHP’li eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, beledi..
Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı
Spor

Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı

İspanyol ekibi Real Madrid, Manchester City forması giyen İspanyol orta saha Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.
AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.
Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı
Aktüel

Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı

Karatay Belediyesi tarafından 231 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen Karatay Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Ü..
Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı
Gündem

Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı

Milli ve manevi değerlere hasım 'TİP'ler Tunceli’de peydah oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın ‘S..
Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya
Gündem

Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye sloganları atanlar, düşmanla mücadelede değil vücut geliştirmede madalya alabildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23