Yıkamakla geçmiyorsa dikkat: Kepekle mücadelede ezber bozan öneriye kulak tıkamayın!
Kepekle mücadelede ezber bozan öneriyi mutlaka not etmelisiniz...
Kepekle mücadelede ezber bozan öneriyi mutlaka not etmelisiniz...
Hem can sıkan kaşıntılara yol açan hem de estetik açıdan rahatsızlık veren kepek problemiyle mücadelede yapılan bazı büyük hatalar süreci daha da zorlaştırıyor. Saç diplerindeki kurumayı, yağlanmayı ve pullanmayı durdurarak deriyi rahatlatmanın yolu ise aslında çok daha basit yöntemlerde gizli....
Saç derisinde meydana gelen kuruluk, aşırı yağlanma, günlük stres ve bazı mantar türlerinin aktif hale gelmesi, kepek sorununun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Genelde sadece şampuanla saç yıkamanın kepeği tamamen bitireceği düşünülse de bu yöntem kronikleşen dökülmeleri tek başına ortadan kaldırmaya yetmiyor.
Omuzlara dökülen kepekleri kalıcı olarak engellemek için, saç derisinin alt katmanlarına inen doğru bir bakım rutini uygulamak gerekiyor.
Saç diplerindeki kepek döküntülerini ve kaşıntıyı hafifletmek için antiseptik etkisi yüksek bitkisel çözümler son dönemde oldukça popüler. Bu noktada adından sıkça söz ettiren çay ağacı yağı, saç derisindeki pullanmayı gözle görülür şekilde azaltma potansiyeline sahip.
Çay ağacı yağını kullanırken dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, bu güçlü özü saç derisine doğrudan temas ettirmemek. Ciltte tahrişe yol açmamak adına, kullanılan şampuanın içerisine sadece birkaç damla damlatmak ya da zeytinyağı, badem yağı gibi taşıyıcı bir yağla karıştırarak seyreltmek gerekiyor.
Haftada birkaç defa düzenli olarak uygulanan bu formül, inatçı kepek dökülmelerinin önüne geçiyor.
Kepeğin en büyük tetikleyicilerinden biri olan kuruluğa karşı ise aloe vera bitkisi güçlü bir kalkan oluşturuyor.
Yüksek nemlendirme kapasitesi sayesinde saç derisinin kuruyup soyulmasını engelleyen aloe vera, düzenli kullanıldığında kepeğe bağlı kızarıklık ve tahrişi de önemli ölçüde yatıştırıyor.
Saçları aşırı sıcak suyla yıkamak ve agresif kimyasallar barındıran temizlik ürünlerini sıkça kullanmak, kepek problemini çözmek bir yana dursun daha da derinleştiriyor.
Saç derisinin kendine ait koruyucu nem dengesini bozmamak ve cilt tipine uygun, hassas içerikli şampuanlar tercih etmek kepek oluşumunu kalıcı olarak azaltmanın temel kuralı sayılıyor.
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