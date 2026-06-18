Hem can sıkan kaşıntılara yol açan hem de estetik açıdan rahatsızlık veren kepek problemiyle mücadelede yapılan bazı büyük hatalar süreci daha da zorlaştırıyor. Saç diplerindeki kurumayı, yağlanmayı ve pullanmayı durdurarak deriyi rahatlatmanın yolu ise aslında çok daha basit yöntemlerde gizli....