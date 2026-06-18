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Gündem Büyük kamu zararı var! Ege Üniversitesi soruşturmasında el koyma kararı
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Büyük kamu zararı var! Ege Üniversitesi soruşturmasında el koyma kararı

Yeniakit Publisher
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Büyük kamu zararı var! Ege Üniversitesi soruşturmasında el koyma kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ege Üniversitesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında; kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken, mahkeme kararıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 kişi ve 16 şirkete ait 150 taşıt ile 49 taşınmaza el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik inceleme yapıldı.

Bu kapsamda 26 şüpheli ile 16 şirkete ait olduğu belirlenen mal varlıklarının suçtan elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine mahkeme kararıyla 150 taşıt ve 49 taşınmaza el konuldu.

Soruşturma süreci

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Ş.Ç, eski EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile hastane eski başmüdürü Ö.Ö'nün de arasında yer aldığı 47 şüpheli yakalanmıştı.

12 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ç, D.B. ile Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklanmıştı.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu belirtilmişti.

Örgüt elebaşı Ş.Ç'nin üniversitede herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen fiilen yönetici gibi davrandığı, kendisine üniversitede makam odası tahsis edildiği ileri sürülmüştü.

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