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Yerel Ahırdaki yangında koyunlar son anda kurtarıldı
Yerel

Ahırdaki yangında koyunlar son anda kurtarıldı

Çorum'da bir ahırda yangın çıktı. Alevler arasında kalan koyunlar son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:16:00 -
Ahırdaki yangında koyunlar son anda kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde Hacı Sorman'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Kendi imkanları ile yangına ilk müdahaleyi yapan Sorman, ahırda bulunan koyunları yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede köye gelerek yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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