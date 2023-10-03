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Yerel Ahırdaki 130 koyun aynı anda telef oldu!
Yerel

Ahırdaki 130 koyun aynı anda telef oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:04:00 -
Ahırdaki 130 koyun aynı anda telef oldu!

Van'ın Tuşba ilçesinde ahırdaki 130 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle aynı anda telef oldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde ahırdaki 130 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle aynı anda telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kasımoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ersoy Ö.'ye ait 130 küçükbaş hayvan, henüz bilinmeyen bir nedenle öldü.

Sabah saatlerinde küçükbaş hayvanların otlatmak için ahıra giren Ersoy Ö. ahırdaki koyunların çoğunun yerde yattığını, bazılarının ise can çekiştiğini gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 157 koyundan 130'unun telef olduğu tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Telef olan koyunlar, belediye ekipleri tarafından ilçe dışında açılan bir çukura gömüldü. (İLKHA)

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