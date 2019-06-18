Ahırda baygın bulunan kadın hayatını kaybetti Erzincan'da ahırda baygın halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ahırda baygın halde bulunan bir kadın hayatını kaybetti. İlçenin Atatürk Mahallesi Hes Küme Caddesi'nde oturan 2 çocuk annesi Havva Tercanlıgil (66), yakınlarınca ahırda baygın halde bulundu. Çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Tercanlıgil, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükbaş hayvan darbesi üzerinde duruluyor Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Havva Tercanlıgil'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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